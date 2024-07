Gafsa: le Front Populaire annonce le décès d’un de ses militants

Le Front Populaire a annoncé hier tard dans le soir la mort d’un de ses militants à Gafsa , le camarade Mohamed Mufti, suite à des échauffourées et des altercations nocturnes avec la police et cela pour protester contre l’assassinat de Mohamed Brahmi.

D’après le message publié sur la page Facebook du Front Populaire (Photo ci-dessous), le défunt a été touché par une bombe lacrymogène à la tête.

Gafsa et plusieurs autres villes du centre connaissent des manifestations et des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre depuis l’assassinat de Mohamed Brahmi.

