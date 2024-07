Tunisie: Annonce de la démission du bloc démocratique de l’A.N.C ce soir ?

Les députés de l’opposition devraient annoncer ce soir leur démission collective:

Les députés de l’opposition du bloc démocratique et ceux indépendants ont tenu, aujourd’hui vendredi 26 juillet 2013 une longue réunion au cours de laquelle ils se sont entendu sur un certain nombre de décisions qu’ils devront annoncer ce soir à 22 heures lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Africa.

De source digne de foi, nous croyons savoir que les députés annonceront leur démission collective de l’Assemblée nationale constituante et une série de propositions quant à l’approche à suivre pour la gestion des affaires du pays lors de l’étape à venir.Nous y reviendrons.

J’aime ça : J’aime chargement…