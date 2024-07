10 blessés suite à un accident d’avion à New York

Lundi après-midi, New-York a connu un accident de Boeing faisant 10 blessés. Un drame qui vient s’ajouter à de nombreux autres.

San Francisco a assisté à un crash d’un avion à l’atterrissage, et aujourd’hui, c’est la ville de New-York qui a dû faire face à un nouveau drame. Hier après-midi, à l’aéroport La Guardia, le train avant d’un Boeing transportant 150 personnes, s’est affaissé à l’atterrissage. La compagnie Southwest a pris la parole annonçant que « Dix personnes ont été blessées. Quatre d’entre elles ont été soignées sur place et six autres hospitalisées ». Selon un bilan précédent, cinq passagers et trois membres du personnel avaient été blessés mais ont reçu des soins. Cet accident n’a fait aucun mort, mais nous espérons que les victimes vont très vite se rétablir. Depuis le 11 septembre 2001, prendre l’avion devient une hantise pour certains américains, et ces nombreux autres accidents n’arrangent rien. Même celui-ci n’a rien à voir avec une quelconque attaque terroriste, les passagers ont été tout de même traumatisés.

Selon certains témoins encore sous le choc, « le train avant de l’appareil s’est affaissé à l’atterrissage ». Le Boeing 737-700 arrivait de Nashville avec 150 passagers et membres de l’équipage, dont 10 ont été blessés lors de l’accident. Un enquêteur de l’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) s’est rendu à New-York sur place pour estimer les dégâts. L’aéroport a été fermé temporairement, selon les autorités de New-York et du New-Jersey. C’est un terrible accident, qui survient 2 mois après le train de marchandises qui a déraillé puis explosé aux Etats-Unis.

J’aime ça : J’aime chargement…