France-Auvergne: La SNCF mise en examen après la mort d’un adolescent en 2008

La SNCF a été mise en examen pour homicide involontaire après la mort en 2008 d’un adolescent, électrocuté alors qu’il jouait sur un wagon de marchandises dans une gare de triage près de Clermont-Ferrand.

Interrogée à ce sujet, la SNCF a confirmé qu’une «procédure est en cours», ajoutant qu’elle «ne s’exprimera pas sur le sujet». Selon M Gilles-Jean Portejoie, «un juge clermontois a mis en examen la SNCF en tant que personne morale le 13 juin pour homicide involontaire et blessures involontaires».

Pour rappel des faits, fin octobre 2008, à la veille de la Toussaint, deux adolescents de 14 et 15 ans s’étaient introduits sur le site de la gare de triage de Gerzat (Puy-de-Dôme) et étaient montés sur un train de marchandises immobilisé sur les rails. Alors qu’ils se trouvaient sur le toit d’un des wagons, tout près des caténaires, ils avaient été fauchés par un arc électrique de quelque 25 000 volts.

Le plus jeune des deux garçons, en vacances à Gerzat, avait été retrouvé mort par les secours arrivés sur les lieux. Le second s’en était tiré avec des brûlures au visage, qui avaient nécessité son hospitalisation.

«Les parents des jeunes victimes constatent que leur combat est sur le point d’aboutir, après quatre ans de procédure. C’est une vraie satisfaction, car c’est une étape franchie dans le combat pour la vérité», s’est félicité vendredi Mr Portejoie.

Les familles estiment notamment que la SNCF n’avait pas mis en place des mesures suffisantes pour interdire l’accès aux installations de la gare de triage.

