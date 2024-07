Jeûner le mois de Ramadan est une obligation pour les musulmans pratiquants certes, mais pas pour les autres.

Mercredi dernier à Tabarka, des agents des forces de l’ordre ont pris d’assaut des cafés et restaurants ouverts pendant la journée.

Il s’est même avéré que les propriétaires de ces locaux ont été conduits au poste de police et seront poursuivis en justice pour non respect du jeûne de ramadan.

Des habitants de la ville ont confirmé que les forces de l’ordre disaient avoir reçu des instructions du ministère des Affaires religieuses de fermer cafés et restaurants et qu’elles ne font que les faire appliquer.

Et pourtant, le gouvernement, via le ministère de l’Intérieur, a déclaré que les cafés et restaurants situés dans les zones touristiques ne sont pas concernés par la fermeture pendant la période du jeûne de ramadan.

