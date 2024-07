Agression des agents de la SONEDE à Métlaoui

Hier, Lundi 15 Juillet 2013, des habitant de Métlaoui ( au gouvernorat de Gafsa) ont agressé verbalement et même physiquement des agents de la SONEDE.

Suite à cette agression, les agents de la SONEDE ont organisé un mouvement de protestation.

Cette agression a commencé lorsque des agents de la SONEDE essayaient de réparer une fuite. C’est là que les habitants de Métlaoui ont profité de l’occasion et se sont introduit dans un local de la SONEDE et ont détruit des équipements et ils ont même volé une voiture.

