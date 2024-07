France : 40% d’augmentation des richesses des 10 premières fortunes

La richesse globale des « 500 » premières fortunes de France, classées le 11 juin par l’hebdomadaire Challenges, a quadruplé en une décennie et représente 16% du produit intérieur brut du pays. Il compte aussi pour 10% du patrimoine financier des Français, «soit un dixième de la richesse entre les mains d’un cent millième de la population », affirme Challenges.



Ce groupe de 500 compte 55 milliardaires, 10 de plus que l’année dernière.

Les dix premiers du classement ont vu leur fortune croître de 30 milliards en douze mois, à 135 milliards (40% du total) !

Le patron du groupe Bolloré est arrivé en 7ème position de ce classement avec une fortune de 8 milliards de dollars.

En tête de liste, Bernard Arnault (photo ci dessus), PDG de LVMH, affiche une fortune de 24,3 milliards d’euros, en hausse de 3,1 milliards. Il est suivi de l’héritière de L’Oréal, Liliane Bettencourt, avec une fortune de 23,2 milliards, qui a fait un bond de 7,9 milliards.

Gérard Mulliez, du groupe de distribution Auchan, arrive non loin derrière avec 19 milliards (+ 1 milliard), suivi de Bertrand Puech (Hermès) dont la richesse s’est maintenue à 17,4 milliards.

Les suivants sont Serge Dassault, du groupe industriel Marcel Dassault (12,8 milliards d’euros), François Pinault (Kering, 11 milliards) et Vincent Bolloré.

Pierre Castel, patron du groupe éponyme arrive en 8ème position avec 7 milliards d’euros. Le « roi de la bière et du vin » fait ainsi cette année son entrée dans le Top-10. Alain Wertheimer de Chanel (7 milliards) est lui aussi nouveau membre du club des dix.

Enfin le dernier du Top-10 est le fondateur de l’opérateur Free, Xavier Niel, entré dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France en 2003 avec 80 millions d’euros et qui pèse actuellement plus de 70 fois plus (5,9 milliards).

