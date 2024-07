Signal a organisé une opération de solidarité envers l’école Dar Fadhel de Soukra

Le mois de Ramadan a incité beaucoup de personnes à aider les pauvres et les nécessiteux en différentes manières.

Unilever Tunisie s’est engagée à organiser une opération de solidarité envers les enfants de l’école Dar Fadhal à la Soukra.

Le programme consistait en des travaux de rénovation des classes et des espaces communs : robinetterie et toilettes neuves, salles de classes entièrement repeintes, remplacement du mobilier, des tables et des chaises par un mobilier moderne et confortable.

Mais aussi, l’aménagement d’un nouveau terrain de sport entièrement équipé dédié aux activités physiques des enfants.

Ces travaux étaient réalisés par des employés d’Unilever bénévoles et motivés pour améliorer les conditions de vie scolaire de ces enfants.

Unilever a réussi cette opération grâce à une opération commerciale qu’elle a réalisé avec Monoprix. Et tous les fonds collectés sont versés pour aider cette école de Soukra.

