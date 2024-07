71.457 nouveaux bacheliers et 3.551 admis dans les collèges pilotes

Une légère amélioration de 2,6 points par rapport aux résultats du bac 2012 mais le taux des recalés est toujours significatif.

Sur 44.854 inscrits, 43.118 ont subi les épreuves. Le taux de réussite a atteint 62,13%. Dans le public, 24.335 sur 40.395 ont réussi à franchir le cap. Dans le privé, le taux est très élevé : 2.441 sur 2.708 sont passés en septième. En tout, ce sont 26.788 lauréats pour la session 2013 de la «sixième».

Il faut le souligner encore une fois, ce sont toujours les filles qui ont obtenu le meilleur score avec un taux de 54,39% (14.571 filles) et 45,61% pour les garçons (soit 12.217 garçons).

Les élèves orientés vers les collèges pilotes se répartissent comme suit : 2.027 filles (soit 57,08%) et 1.524 garçons (soit 42,92%).

Si on passe aux aînés, on remarque que les résultats finaux du bac 2013 enregistrent une légère amélioration par rapport à l’année précédente. Les chiffres du ministère révèlent, en effet, que 52,34% des candidats ont obtenu leurs diplômes contre 49,74% au cours de la dernière édition 2012. Autrement dit une hausse appréciable de 2.6 points.

Bien sûr, les chiffres officiels font état de la réussite globale de 71.457 personnes pour les deux sessions contre 62.491 bacheliers en 2012. C’est, encore une fois, une nouvelle bouffée d’oxygène pour les établissements d’enseignement supérieur qui auront à fournir moins de places que leur capacité prévue (83.000). Mais tous ces bacheliers ne doivent pas cacher les 71.863 recalés. C’est un nombre très important qui pèsera lourd dans le système et constituera un fardeau pour tout le monde.

J’aime ça : J’aime chargement…