Belgique : Un infirmier pédophile est condamné à 7 ans de prison

Marc Vanden Bossche, un quinquagénaire, qui travaillait dans un institut psychiatrique de Grimbergen, dans la banlieue de Bruxelles, a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bruxelles «d’abus sexuels sur des enfants en Belgique, au Portugal, en Pologne et au Brésil et de réalisation, possession et diffusion de matériel pédopornographique», a précisé l’agence Belga. Egalement poursuivi pour «traite d’êtres humains», il a été acquitté sur ce point.

L’homme avait été arrêté une première fois à Belem (nord du Brésil) en 2006, où il aurait abusé de 13 enfants. Selon le quotidien flamand De Morgen, huit des enfants, âgés de 8 à 16 ans au moment des faits, avaient porté plainte contre lui. Remis en liberté après cinq jours de détention préventive dans l’attente de son procès, il avait fui le pays et était retourné vivre en Belgique.

La justice belge avait alors mené sa propre enquête et découvert en mars et avril 2011 sur son ordinateur 10 millions de fichiers pédopornographiques, dont certains où il se filmait en train d’abuser d’enfants.

Le tribunal de Bruxelles l’a condamné vendredi à sept ans de prison, une peine assortie d’une «mise à disposition» de la justice pendant cinq ans.

Partager : Twitter

Facebook