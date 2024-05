Manif anti-mariage gay : 293 interpellations, 36 blessés

Çà fait huit jours que la loi est promulguée, le premier mariage gay sera célébré mercredi à Montpellier. Toutefois, dans une ultime démonstration de force, les détracteurs de la « loi Taubira » ont redit leur opposition au mariage gay dimanche, 26 mai.

Selon la police, ils étaient 150.000 défilants à l’appel de « La Manif pour tous ». Les organisateurs ont estimé le nombre à « plus d’un million ». De son côté, la manifestation distincte, de l’institut Civitas, a rassemblé 2.800 personnes.

Après l’appel à la dispersion de la manifestation dans la soirée du dimanche 26 mai, des heurts ont éclaté sur l’esplanade des Invalides. Des incidents condamnés par le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, qui a accusé des individus « issus de l’extrême droite et de la mouvance identitaire ».

Après l’appel à la dispersion de la manifestation, quelque 200 à 300 fauteurs de troubles ont affronté les forces de l’ordre pendant +2 heures, scandant « ça va péter, ça va péter ! », « Dictature socialiste » et « Hollande démission ! ».

Selon le dernier bilan communiqué lundi matin par Manuel Valls, ministre de l’Intérieur : 350 personnes ont ainsi été interpellés par la police, dont 250 ont été placées en garde à vue.

Par ailleurs, 25 militants d’extrême-droite ont été interpellés place de l’Opéra, dans le 9e arrondissement de Paris. Et 36 personnes ont été légèrement blessées en marge des manifestations, dont 34 policiers et gendarmes, un journaliste et un manifestant.

