Piège @ Matignon le 27 mai 2013 au théâtre municipal de Tunis à 20h

Rendez-vous le 27 mai 2013 au théâtre municipal de Tunis avec la pièce Piège @ Matignon et ce, dans le cadre de Tunis fait sa comédie.

Le thème de la pièce : Internet et ses rumeurs sont au cœur de cette intrigue drôle qui nous plonge dans un monde de combines. De pièges et d’images volées qui font et défont aujourd’hui les carrières de bien des personnalités… « Piège à Matignon » nous entraîne avec humour dans les coulisses de la politique, aux prises avec les rumeurs les plus folles que personne (dans le monde politique et surtout de l’Internet ndlr) ne peut arrêter.

A voir la Bande annonce de la pièce avec modération.. ! Et comme le dit la célèbre formule : Toute ressemblance avec des situations réelles, avec des personnalités connues ou avec l’actualité ne peut être que fortuite !

– Auteur de la pièce : Jean-Pierre Pernaud, Nathalie MarquayPernaut, Jean-claudeIslert

– Artistes de la pièce : Nathalie MarquayPernaud, Philippe Bardy, Marie Laure DescoureauxMetteur en scène: Eric Civanyan

J’aime ça : J’aime chargement…