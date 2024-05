Inédit – Photo du jour : réponse des forces de l’ordre au terrorisme

En guise de réponse aux menaces, insultes, attaques et diffamations : les forces de l’ordre on écrit un message explicite et enthousiasmant et l’ont plaqué contre un de leurs fourgons.

Le texte du message est un slogan en arabe : « رجالنا من حديد و الإرهاب لأن يفعل ما يريد »

« Nos hommes sont de fer et le terrorisme ne fera pas ce qui lui plaît ».

Rendons un hommage solennel à tous les hommes et femmes qui protègent la Tunisie, aux blessés tombés aujourd’hui et à tous ceux qui veillent sur la sécurité de notre chère Tunisie.

Faisons que ce message nous donne espoir, Partageons le…

