Arrestation de +780 personnes durant les campagnes sécuritaires les dernières 48 heures

Le Ministère de l’Intérieur aurait mis en arrêt +780 personnes durant les dernières 48 heures, dans des fouilles sécuritaires à travers tout le pays. L’information a été diffusée ce dimanche 19 mai 2013.

Parmi les personnes arrêtées, plusieurs criminels et récidivistes recherchées pour différents délits et crimes ont pu être appréhendés par les 11000 vaillants agents de sécurité, déployés en prévision d’éventuels débordements.



Travaillant sous les ordres des hauts cadres sécuritaires et militaires, ces agents ont le feu vert afin de contrôler, d’arrêter et même de tirer afin de protéger tous les citoyens tunisiens et le calme intérieur.

J’aime ça : J’aime chargement…