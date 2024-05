Inondations: Yonne et Haute-Marne en vigilance orange

L’Yonne et la Haute-Marne restaient placées dimanche en fin d’après-midi en vigilance orange aux inondations, tandis que l’heure était à la lente décrue en Côte-d’Or, où 200 à 300 habitations étaient toutefois toujours envahies par les eaux en aval de Dijon.

C’est dans l’Yonne, dans les environs de Tonnerre et de Chablis que la situation était la plus critique dimanche, avec une quarantaine de communes concernées par les crues de l’Armançon et du Serein, les plus fortes depuis au moins 2001.

Dans les six localités les plus touchées, on recensait au moins 80 maisons inondées. Depuis samedi après-midi, les quelque 100 pompiers et 55 gendarmes mobilisés ont multiplié les interventions pour la mise en sécurité des personnes et des biens.

Au total, environ 40 personnes ont dû quitter leurs habitations, et 40 ont dû faire l’objet d’une mise en sécurité dans leurs maisons, a indiqué la préfecture de l’Yonne.

Dans le secteur de Tonnerre, où 20 personnes ont été mises en sécurité dont cinq touristes italiens coincés sur un bateau, c’est un affluent de l’Yonne, l’Armançon qui est sorti de son lit.

23 communes situées en aval de la ville jusqu’à Migennes, étaient touchées par l’inondation, qualifiée de majeure par les services préfectoraux et dépassant en intensité les précédents épisodes de 1998 et de 2001.

Selon la préfecture, la montée des eaux devait se poursuivre durant la nuit, avec parfois une hausse des niveaux pouvant atteindre 60 à 80 cm lundi matin.

Sur le Serein, l’eau a envahi des habitations dans 16 communes situées entre Chablis et Beaumont, où l’on s’attendait à une montée des eaux de 50 cm dans la nuit.

Sur l’Yonne, une hausse importante d’environ 50 cm était attendue durant la nuit à partir de Joigny.

En Haute-Marne la crête de crue, après avoir touché Joinville, se déplaçait vers Saint-Dizier mais la tendance était à la décrue. Le lac du Der, situé en amont de Saint-Dizier devrait absorber le trop-plein d’eau et limiter les effets de la crue mais nous restons vigilants, a-t-on indiqué à la préfecture de Haute-Marne.

A Joinville où quelques ruelles de la partie basse de la ville ont été inondées dans l’après-midi, l’eau se retirait en fin de journée. Les pompiers ont procédé à la sécurisation d’une vingtaine de bovins coincés dans des champs inondés le long de la Marne dans le secteur de Joinville.

En Côte-d’Or, la crue de l’Ouche, qui avait provoqué depuis vendredi soir de fortes inondations à Dijon et dans les villages environnants, était en voie de lente résorption.

La situation était toutefois très différentes selon les localités. A Dijon et dans les communes limitrophes, la décrue était rapide et parfois spectaculaire, le niveau de l’eau ayant baissé de 60 à 70 cm depuis samedi, selon la préfecture de la Côte-d’Or. Les services de secours espéraient que l’eau se soit retirée des habitations dès la soirée de dimanche.

En revanche, plus en aval, la situation demeurait difficile dans cinq à six communes avec quelque 200 à 300 maisons au total envahies par les eaux, parfois jusqu’au niveau du rez-de-chaussée.

La décrue de l’Ouche se trouve en effet ralentie par des remontées d’eau venant des nappes phréatiques ou de petits affluent comme la Tille qui restent à un niveau élevé.

Nous avons affaire à une masse d’eau considérable, de deux fois le niveau habituel, et il est très difficile de l’évacuer, surtout avec des sols gorgés d’eau, a expliqué à l’AFP Sébastien Humbert, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or.

Il s’est toutefois félicité qu’il n’y ait pas eu de naufragés des inondations, même si les gens sont stressés et fatigués. Au total, plusieurs centaines de personnes ont dû être mises en sécurité, sans forcément devoir quitter leurs maisons.

Pour accélérer les opérations de pompage et de déblaiement, la préfecture de la Côte d’Or a demandé le renfort de pompiers venus des départements voisins. Ils devraient être 200 à pied d’oeuvre lundi contre 100 ce dimanche.

Les autorités de la Côte-d’Or et de l’Yonne ont commencé, en accord avec le ministère de l’Intérieur, à mettre en place les procédures pour le classement rapide des communes touchées en situation de catastrophe naturelle et favoriser l’indemnisation des victimes.

