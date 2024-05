Vent de panique à la plage d’Hammamet !

Profitant du soleil et du beau temps, le comité d »organisation de la visite du prédicateur égyptien Mohamed Hassan a créé un vent de panique dans la zone touristique à Hammamet.

Les propriétaires des restaurants et ceux des hôtels ont dénoncé cette visite qui a entravé les activités touristiques en bloquant même le déplacement des taxis.

A quelques mètres de l’ancienne médina de Hammamet et devant les restaurants touristiques. Les organisateurs ont bien veillé à séparer les hommes des femmes (règle d’usage des Mosquées et non des plages) avec des entrées indépendantes.

Le plan d’accès ci-dessous montre clairement la séparation :

