Borloo adresse une lettre à Angela Merkel et François Hollande

Pour l’anniversaire de la victoire de François Hollande, ce 6 mai, Jean-Louis Borloo devrait présenter son contre-gouvernement car il a soif de pouvoir; et veut également montrer qu’il est prêt à gouverner. C’est au moment de la crise franco-allemande, déclenchée par le Parti socialiste, que le patron de l’Union des démocrates et indépendants (UDI) a donc voulu prendre de la hauteur en adressant une lettre à Angela Merkel et François Hollande.

« Je vous présente nos excuses ». D’après Jean-Louis Borloo, la dégradation de la relation franco-allemande prend racine dans la promesse faite par François Hollande de renégocier le Traité européen, qu’il a qualifié de « mensonge ».

Il enchaîne dans sa lettre « Ce gage impossible donné par le candidat socialiste à son aile gauche explique, sans pour autant la justifier, la cacophonie actuelle de la gauche française ».

Le patron de l’UDI assure également que les marques de défiances exprimées par le Parti Socialiste « n’engagent ni le peuple français, dans sa très grande majorité, ni les parlementaires français, qu’ils soient du centre bien entendu, mais aussi de droite et de gauche. »

Voici une copie de la lettre La lettre de Borloo à hollande et Merckel.

A titre de conclusion, il a adressé des excuses : « je tiens solennellement à vous présenter nos excuses pour de telles prises de position. » Un peu plus tard, invité d’Europe 1, Jean-Louis Borloo a réitéré ses excuses.

Voici l’extrait vidéo :

