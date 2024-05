Arrestation de 15 suspects suite aux troubles à Jendouba

Quinze personnes ont été arrêtées, samedi soir, à Jendouba, suite aux violences survenues dans la journée dans al délégation de Ghardimaou, selon le porte-parole du ministère de l’intérieur Khaled Tarrouche.

Parmi les individus interpellés, certains appartiennent au courant salafiste et d’autres sont des repris de justice, a précisé la même source, affirmant que la sécurité est rétablie ce matin dans toute la ville.

Ghardimaou a été le théâtre, samedi, de troubles particulièrement violents lorsque des groupes salafistes ont attaqué et incendié le poste de police, obligeant les forces de sécurité à riposter à coup de bombes lacrymogènes et de tirs en l’air.

Des délinquants et des repris de justice ont profité des tensions pour braquer des commerces et s’attaquer à des maisons dans le but de les cambrioler.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans toute la ville de Jendouba, alors que l’armée a assuré la protection des établissements publics.

