Des affrontements ont eu lieu aujourd’hui, à la Kasbah, lors du sit-in que les diplômés chômeurs, ont tenté de mener à la Place du Gouvernement.

Selon les autorités, l’intervention de la police est due au blocage de la route principale près de la place du Gouvernement. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que le sit-in organisé par l’Union des Diplômés Chômeurs (UDC) n’a aucune autorisation que l’intervention des autorités sera progressive pour mettre fin à ce sit-in.

Rappelons que lors de la dernière manifestation organisée par l’Union des Diplômés Chômeurs, un certain 7 Avril 2012, une forte et violente répression a été enregistrée et dénoncée par plusieurs parties de la société civile.

