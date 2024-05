Libération de quatre membres des familles Ben Ali et Trabelsi

Après la libération de Kais Ben Ali, neveu du président déchu, un nouveau verdict vient de tomber pour d’autres proches.

En effet, la Cour d’appel de Tunis a décidé ce samedi 19 Mai 2012 le report de l’examen de l’affaire de l’aéroport et la libération de quatre membres de la famille de Zine El Abidine Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi, à savoir, Sofiane Ben Ali, Jalila Trabelsi, Montassar Meherzi et Mohamed Mahjoub.

Bien que ces individus aient bénéficié d’une libération dans cette affaire, ils restent cependant détenus dans le cadre d’autres affaires.

Pour sa part, Kais Ben Ali est intervenu sur les ondes de Radio Monastir pour démentir l’information de son maintien en détention. En outre, il a déclaré qu’il ne doit de l’argent à personne, à l’exception de la municipalité, à qui il doit 400.000 dinars tout en précisant qu’il n’a pas eu un parc d’attraction au Monastir grâce à Ben Ali mais avec l’investissement de cinq milliards pour apporter de la joie aux enfants de la région.

A quand Imed Trabelsi pour déclarer avoir mené ses affaires pour booster l’économie de la Tunisie ? A quand l’accueil de Belhassen Trabelsi du Canada avec les fanfares ? A quand la remise des clés de Radio Zitouna à Sakher El Materi ?

