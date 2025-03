Retour au calme à Gafsa après les affrontements

Un calme précaire règne, jeudi, dans la localité de Lala, dans la délégation d’El Ksar (Gafsa), après les violences qui ont fait deux morts et des blessés, au cours des deux derniers jours.

Le trafic a repris son rythme normal et les commerces et les cafés ont rouvert leurs portes. Mais la tension est toujours perceptible au centre de la localité et dans les quartiers Hached, Amor Ben Slimane et El Hélou.

La vigilance policière reste de mise, notamment, lors des funérailles des deux jeunes, tués, mardi et mercredi, par des tirs de fusil de chasse.

Durant ces deux derniers jours, le quartier El Hélou, à la sortie de Lala, a été le théâtre d’affrontements meurtriers entre des groupes de citoyens, à cause d’un conflit sur une parcelle de terrain.

Des fusils de chasse, des armes blanches et des pierres ont été utilisés lors des accrochages.

Les forces de la sécurité intérieure soutenues par des unités de l’armée nationale, sont déployées, depuis trois jours, dans le quartier El Hélou, en vue d’empêcher d’éventuels heurts entre les citoyens.

J’aime ça : J’aime chargement…