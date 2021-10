Comment se faire de nouveaux amis quand on est adulte

Se faire de nouveaux amis en tant qu’adulte n’a jamais été facile. Ces trois stratégies vont vous aider si vous cherchez à établir des liens réels.

Si vous consultez vos flux de médias sociaux, vous verrez que vous êtes probablement connecté à beaucoup de gens. Mais combien de ces personnes sont vos amis ? Probablement pas beaucoup. Certains de vos contacts sont des collègues professionnels. Certaines sont des personnes que vous connaissiez il y a longtemps ou des parents éloignés dont vous voulez pouvoir garder une trace. D’autres encore peuvent être des personnes dont vous suivez les mises à jour, mais que vous ne connaissez pas personnellement. Seul un petit nombre de ces relations seraient vraiment considérées comme des amis.

Prendre le temps de se faire des amis

L’une des difficultés que beaucoup d’adultes ont en essayant de se faire de nouveaux amis est qu’ils visent à l’intégrer entre tout ce qu’ils font. Mais, la vie est déjà assez occupée avec le travail et d’autres responsabilités.

Si vous ne consacrez pas de temps à nouer et développer de nouvelles amitiés, vous ne pouvez pas être surpris que votre cercle d’amis soit petit. Au lieu de cela, vous devez effacer le temps. Regardez votre emploi du temps. Que pouvez-vous déplacer ? Y a-t-il du temps que vous consacrez à d’autres activités que vous pourriez utiliser pour appeler un ami ou sortir pour faire quelque chose ? Pouvez-vous négocier du temps avec d’autres personnes dans votre vie pour faire du temps avec vos amis une priorité ?

Si vous n’êtes plus habitué à avoir beaucoup d’amis, vous devrez peut-être vous rappeler de vous engager. Prévoyez du temps sur votre calendrier pour un appel téléphonique ou planifiez une tasse de café ou faire autre chose ensemble. En tant qu’adulte, votre vie est bien remplie, donc planifier du temps avec des amis est une reconnaissance de la complexité de votre vie, pas un signe que vous faites quelque chose que vous n’avez pas vraiment envie de faire.

Se servir des centres d’intérêt communs

Une approche courante des amitiés entre adultes consiste à les organiser autour d’un intérêt ou d’une activité commune qui va au-delà des intérêts d’autres personnes importantes dans votre vie. Avoir d’autres amis qui aiment un passe-temps similaire (scrapbooking, cuisine, collection de pièces), un sport (golf, tennis, ballon chasseur) ou un intérêt (théâtre, musique, TikTok) permet de passer du temps avec d’autres personnes tout en participant à une activité amusante. Les organisations sociales et les groupes religieux offrent également des lieux pour trouver des personnes qui partagent des valeurs similaires.

En plus de participer à des activités avec ces autres personnes, ajoutez un peu de temps avant, pendant ou après les activités pour parler. C’est merveilleux d’avoir des gens dans votre vie avec qui vous partagez des intérêts communs, mais c’est encore mieux si vous pouvez apprendre à les connaître plus profondément et développer une relation qui vous permet d’aller au-delà de l’intérêt partagé.

Rester ouvert d’esprit

L’un des avantages des amis est qu’ils fournissent une caisse de résonance pour les idées et une oreille amicale lorsque vous avez besoin de vous défouler. C’est bien d’avoir des gens qui vont juste écouter ce que vous avez à dire, donner un petit retour, mais surtout être là pour valider vos préoccupations. (Bien sûr, vous devrez également être là pour vos amis lorsqu’ils passent une journée difficile.)

Partager des hauts et des bas avec des amis semble être une chose naturelle à faire. Pourtant, de nombreux adultes sont devenus aptes à cacher de nombreuses pensées et sentiments. Vous découvrirez peut-être que vous pouvez parler de ce que vous faites, mais pas de ce que vous en pensez. Vous pourriez avoir des difficultés à exprimer les choses qui vous effraient ou les choses que vous voulez vraiment.

Il est important d’avoir des amis avec qui vous pouvez être ouvert. La valeur la plus centrale est qu’il est facile de croire que vous êtes le seul à avoir les luttes, les ambitions ou les rêves particuliers que vous avez. Mais, chacun a ses combats. Tout le monde veut des choses pour lui-même. Tout le monde a des espoirs. Les aspects négatifs de votre vie sont souvent bien pires lorsque vous les traversez seul. Et vos célébrations sont plus douces lorsque les gens qui se soucient de vous peuvent se joindre à vous.

