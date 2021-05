Enfants qui réussissent : habitudes, techniques et méthodes des parents

Les êtres humains ne naissent pas tous égaux, en réalité… Certains individus réussissent à atteindre dans leur vie une maîtrise inégalée de leurs domaines de prédilection. Citons Thomas Pesquet, Serena Williams, Elon Musk ou Jeff Bezos. Mais bien sûr, la grande majorité des êtres exceptionnels sont de parfaits inconnus. Pourtant, tous ont un point commun : ces adultes exceptionnels ont réussi à développer dès le plus jeune âge les compétences nécessaires pour maximiser le potentiel physique, intellectuel ou artistique. Dans la plupart des cas, leurs parents ont eu un impact énorme pour cela. Voilà les techniques, les habitudes et les méthodes que les parents d’enfants exceptionnels utilisent.

Inciter les enfants à s’appuyer sur leurs forces

Le prodige des échecs norvégien Magnus Carlsen a montré une capacité unique à résoudre patiemment des énigmes et des structures Lego avancées à un très jeune âge. Le père de Carlsen pensait que ces compétences se prêteraient bien aux échecs et l’introduisit par conséquent au jeu. Finalement, Carlsen a montré tellement de promesses que ses parents ont commencé à l’amener à des tournois d’échecs. Ils ont repéré un ensemble clair de compétences connexes chez leur fils et l’ont ensuite encouragé à choisir une activité qui jouait à ses points forts.

Chaque enfant naît avec des compétences plus avancées dans certains domaines que dans d’autres. Votre enfant peut avoir des atouts spatiaux, comme la capacité de penser de manière abstraite et dans plusieurs dimensions. Ou peut-être sont-ils doués en mathématiques et peuvent analyser les problèmes de manière logique ou étudier les problèmes de manière scientifique.

Soyez attentif aux aptitudes naturelles de votre enfant, et aidez-le à s’appuyer sur ses talents exceptionnels.

Montrer le lien entre travail et résultats

Les parents d’enfants exceptionnels illustrent cela en consacrant des années de leur vie à s’améliorer dans leur métier – et ils s’assurent que leurs enfants y prêtent attention.

Dans un article de blog de 2020 décrivant l’éthique de travail de son père, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a écrit: « Il était l’un des avocats les plus travailleurs et les plus respectés de Seattle, ainsi qu’un leader civique majeur dans notre région. […]. Il était judicieux et sérieux dans son apprentissage. » Le père de Gates a appris à ses enfants qu’ils devaient travailler pour obtenir des distinctions.

Alors montrez à vos enfants que le travail acharné porte ses fruits, que rien n’est simplement «donné» et que les raccourcis ne les aideront pas à atteindre leurs objectifs.

Encourager la confiance en soi

Aider vos enfants à gagner en confiance fait une énorme différence pour les aider à se projeter plus tard dans leur vie future. Cela les encourage à rêver en grand et les empêche de vouloir abandonner après des revers. Même enfants, les personnes les plus exceptionnelles ont toujours cru que des réalisations exceptionnelles étaient à leur portée, et non réservées uniquement aux personnes qu’ils voyaient à la télévision ou lisaient dans les nouvelles.

Lorsque les parents encouragent la confiance en soi (au lieu de critiquer leurs enfants et de les rabaisser chaque fois qu’ils échouent à quelque chose), leurs enfants sont plus susceptibles de performer au plus haut niveau et d’adopter la mentalité qu’ils finiront par s’élever au sommet. Ce genre de confiance en soi est la clé pour atteindre la grandeur.

Cultiver la conviction inébranlable qu’un enfant peut être le meilleur dans son domaine.

Prendre le temps de répondre aux questions des enfants

Les parents des personnes les plus accomplies font toujours de l’apprentissage de nouvelles choses une priorité. Et parce qu’ils apprennent à leurs enfants à embrasser la curiosité, une chose qu’ils prennent très au sérieux est de répondre aux questions.

Cette habitude s’applique pour les enfants les plus jeunes, mais aussi pour les adolescents et les jeunes adultes. Même beaucoup plus tard dans la vie, les parents doivent essayer toujours patiemment de répondre aux questions qu’ils posent.

Et si les parents n’ont pas de réponses ? Tout simplement, ils apprennent à leurs enfants à chercher les réponses et les cherchent ensemble aussi souvent que possible. Les parents peuvent également chercher les meilleurs mentors, professeurs ou tuteurs qui pourraient soutenir la croissance mentale et le développement des compétences de leurs enfants.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Encourager la spécialisation, le plus tôt possible

Les parents sont souvent confrontés à la question de savoir s’ils doivent adopter :

l’approche «spécialisée» et encourager leurs enfants à se spécialiser dans une activité dans laquelle ils présentent un potentiel élevé,

ou l’approche «généraliste» et les exposer à de nombreuses soccer, piano, club de mathématiques) pour les aider à devenir plus équilibrés.

La plupart des parents choisissent cette dernière option, mais les parents d’enfants exceptionnels choisissent l’approche spécialisée.

Une spécialisation précoce ne signifie pas que votre enfant renonce à faire autre chose, peut-être pour le plaisir ou même pour développer des compétences supplémentaires. Cela signifie simplement qu’ils ont choisi l’activité pour laquelle ils s’engagent à faire les efforts nécessaires pour devenir aussi bons que possible. L’état d’esprit des parents est que plus tôt ils encouragent leurs enfants à apprendre les bases d’un domaine dans lequel leur enfant semble prometteur, plus tôt ils progresseront vers des compétences plus avancées.

Et plus tôt ils développeront ces compétences avancées, plus vite ils développeront les meilleures compétences de leur catégorie. Et plus ils acquièrent rapidement les meilleures compétences de leur catégorie, plus ils auront de chances d’atteindre un niveau de compétence rare et élitiste.

Etre exceptionnel ne se résume pas à une simple victoire. C’est le système d’amélioration qui fait la différence.

Mettre en place un modèle d’amélioration permanente

Bon nombre des personnes exceptionnelles ont grandi dans un environnement toujours concurrentiel. Dès le plus jeune âge, même dans de petites activités comme les jeux de société ou dans le classique rangement de chambre, cela les a exposés au stress et à la pression qui leur étaient nécessaires pour gagner plus tard dans la vie.

Mais leurs parents leur ont également enseigné qu’ils ne devraient pas accorder de valeur à la concurrence et aux résultats, qu’être exceptionnel ne se résume pas à une simple victoire ponctuel. Si vous vous concentrez uniquement sur les résultats et non sur les améliorations, vous êtes moins susceptible de maîtriser votre domaine.

Partager : Twitter

Facebook