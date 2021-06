Alimentation : 5 idées reçues à éviter pour maigrir

Certaines idées reçues peuvent empêcher de faire maigrir ; attention donc à celles-ci.

En effet, certaines idées reçues dans l’alimentation sont présentes depuis de nombreuses années ; pourtant elles ne sont pas toujours vraies et les utiliser peut permettre de maigrir.

Ne pas manger de viande

C’est totalement faux. En réalité, la viande est un aliment minceur, malgré sa réputation d’être trop grasse. Les morceaux de bœuf à griller, comme la noix de veau, filet de porc, dinde et poulet sans peau n’apportent pas plus de 5% de matières grasses. Très bons pour l’apport de protéines, ils permettent d’éviter la perte de muscles.

Grossir en prenant un goûter ?

Idée reçue fausse, puisque prendre un goûter n’est pas grignoter. Manger à un moment de la journée ne fait pas grossir, si la faim se fait sentir. Manger sans avoir faim, en revanche, fera grossir puisque cela stimulera la production d’insuline de manière exagérée.

L’huile d’olive est moins grasse

C’est faux et pour maigrir, il faut oublier cette idée reçue. En effet, toutes les huiles apportent 100 % de matières grasses. À savoir 10 grammes de graisses et 90 calories par cuillère à soupe. La différence provient de la nature des lipides. Quand l’huile d’olive apporte des oméga 9 faisant baisser le taux de mauvais cholestérol, les huiles de colza et noix sont riches en oméga 3.

Un poisson gras et plus maigre que la viande la plus maigre

Cela est totalement faux et reste encore trop souvent une idée reçue qui a du mal à disparaître. Les poissons qui ont la peau bleue comme le hareng, maquereau, sardine et saumon, apportent de 10 à 14 % de graisses. Contre pas plus de 5 % pour un steak ou du poulet sans peau.

Le pain complet est moins calorique que le blanc ?

Là également, cette idée reçue est totalement fausse et est à éviter pour maigrir. Dans les faits, que le pain soit blanc ou complet, le nombre de calories aux 100 grammes est les mêmes. Le pain complet est juste plus rassasiant, puisque profite d’une teneur en fibres plus élevée.

