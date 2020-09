Les vaccins sont dangereux pour la santé : vraiment ?

En plus d’êtres obligatoires, les vaccins sont, pour beaucoup, dangereux pour la santé.

Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires a augmenté en France, passant alors de trois à onze pour les petits de 3 à 18 mois. Face à cela, il y aura bien évidemment eu une forte opposition des anti-vaccins.

Principaux arguments avancés par ces derniers, les risques sur la santé à long terme, ou encore la présence d’aluminium. Pour savoir si les vaccins sont réellement dangereux pour la santé, Lise Barnéoud, qui est membre de l’Ajspi (Association des journalistes scientifiques de la presse d’information, répond sur plusieurs points. En premier lieu, il convient de savoir si les vaccins présentent un réel risque pour la santé. À cela, il faut comprendre que le vaccin est comparable à un médicament, avec ses éventuels effets secondaires graves. Cependant, ces effets secondaires ne surviennent qu’à hauteur d’1 sur 100 000. Sans vaccins, le nouveau-né connaîtra la coqueluche 1 fois sur 100. Ou les complications de la rougeole, à hauteur d’1 sur 1 500.

Risques et aluminium

Pour beaucoup de Français, évoquer les risques graves liés aux vaccins sont un facteur de refus à la vaccination. Cependant, ce même refus est multiplié par vingt lorsqu’il est question, non pas d’un risque, mais d’une controverse d’un risque. Et l’aluminium en fait partie. Un faible pourcentage de la population conserve des traces d’aluminium au niveau de l’injection du vaccin. La seule question à se poser est de savoir où iront ces particules d’aluminium présentes dans l’organisme ? Peuvent-elles rejoindre le cerveau et y générer des symptômes ? Comme la fatigue chronique dont des centaines de patients se plaignent à l’hôpital Henry Mondor.

