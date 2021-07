Aventure de médecine à regarder sur France 2 : Documentaire Manger mieux pour vivre mieux en replay

Le documentaire Aventure de médecine sur France 2 > Ce soir, la chaîne France 2 propose aux téléspectateurs, de retrouver un nouvel épisode inédit du magazine de santé Aventure de médecine. Au programme, manger mieux pour vivre mieux. Le documentaire Aventure de médecine est à regarder sur France 2, à partir de 20 heures 55.

Il y a quelque chose qui est devenu un véritable enjeu de la santé publique, l’obésité. En effet, en France, une personne sur deux présente un problème de surpoids, tandis qu’une personne sur six est considérée comme obèse et encourt des risques élevés de mortalité. Ce soir, dans ce nouveau numéro du magazine Aventure de médecine, Michel Cymes suit des hommes et des femmes en pleine lutte contre leurs kilos. Shirel, 14 ans, va ainsi passer plusieurs mois (sept) à l’hôpital de Bullion dans les Yvelines, afin de maigrir et de tenter de retrouver confiance en elle. Au programme de ces sept mois ? Du sport et de l’équilibre nutritionnel.

Pour Didier, 53 ans, l’on a déjà essayé tous les régimes, et sans succès. Pour lui, la seule solution est de se faire retirer une partie de son estomac par le biais d’une intervention chirurgicale, que l’on connaît sous le nom de by-pass. Ces différents parcours sont également l’occasion de voyager à travers le temps, à la rencontre de spécialistes qui ont œuvré dans la recherche de traitements contre l’obésité. Au cours de la soirée, l’on fera également la connaissance de Michel Guérard, le chef précurseur de la gastronomie diététique.

Le magazine Aventure de médecine est à regarder sur France 2 dès 20 heures 55. Le documentaire sur Manger mieux pour vivre mieux est aussi à voir ou revoir en replay sur Internet.

