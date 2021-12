Bono n’enlève jamais ses lunettes de soleil et voilà pourquoi…

Les lunettes de soleil de Bono préoccupent tout le monde! On se demande pourquoi le leader de U2 ne les enlève jamais. Aujourd’hui vous allez découvrir pourquoi le chanteur ne peut pas se passer de ses lunettes de soleil depuis toutes ces années.

Le leader de U2, Bono, ne peut se passer de ses lunettes de soleil et cette relation assez forte a été établie depuis fort longtemps. On pensait tous que c’était uniquement le style de Bono, que c’était tout simplement sa signature. On peut dire qu’on était vraiment loin du compte. Ce mystère a été enfin résolu grâce à une interview du principal concerné accordée au Graham Norton Show.

En effet, au cours de l’émission que Bono a avoué que ces fameuses lunettes le protègent depuis des années contre une maladie. Il confie sur le plateau qu’il souffre depuis 20 ans d’un glaucome. Le glaucome est une maladie de l’œil qui comprime les fibres du nerf optique, ce qui peut entraîner une perte de la vision et rend notamment les yeux plus sensibles à la lumière.

Bono n’enlève jamais ses lunettes de soleil

Le leader de U2 précise que son état n’est pas inquiétant et qu’est médicalement suivi pour cette maladie qui nécessite des examens réguliers. Sa maladie a été diagnostiqué difficilement car il ne souffrait pas de troubles de la vue. Mais les médecins lui ont demandé s’il lui était déjà arrivé de voir quelque chose comme de la fumée en entrant dans une pièce ou un halo autour des sources de lumière et il a dit oui et c’est là qu’il a découvert cette maladie.

Partager : Twitter

Facebook