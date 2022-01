La vérité sur les boissons énergisantes

Si l’on en croît les résultats d’une étude espagnole publiée dans la revue médicale British Journal of Nutrition, les boissons énergisantes ne favoriseraient que faiblement les performances sportives mais fortement les insomnies et la nervosité.

Les chercheurs de la Camilo José Cela University et de la Spanish Foundation for Science and Technology (Espagne) se sont intéressés de près aux impacts de la consommation des boissons énergisantes sur la santé et spécialement sur les performances. L’analyse s’étend sur quatre années.

Pour analyser les performances des sportifs (footballeurs, alpinistes, nageurs…), les chercheurs les ont suivi avant et après la compétition. Avant la compétition ces athlètes ont consommé l’équivalent de 3 canettes de boissons énergisantes ou une boisson placebo.

Les scientifiques ont découvert que ces boissons augmentent les performances de 3 à 7%, un pourcentage assez faible témoignant de la faiblesse de l’impact des boissons sur les performances.

Grâce aux déclarations des sportifs, ils ont découvert des effets indésirables suite à la consommation des boissons énergisante comme insomnies, nervosité en plus d’une stimulation musculaire. En effet, les athlètes ont confié avoir des insomnies plus fréquentes, être plus nerveux et être trop longtemps stimulés musculairement après l’effort.

Un impact qui pourrait être expliqué par la présence de la caféine dans ces boissons. La concentration de caféine déclarée est de 32 mg pour 100 ml de produit soit, 80 mg par canette de 250 ml.

