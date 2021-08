Le secret beauté de ces stars est incroyable

Les stars ont toutes un secret beauté et celui commun de Victoria Bekham, Kate Middleton et même le prince Harry est la crème d’Elizabeth Arden. Un atout beauté multifonction a absolument avoir dans sa trousse!

Vous avez la peau et les pointes de vos cheveux sèchent, les sourcils indisciplinés et les lèvres gercées alors vous n’avez plus qu’à acheter la solution miracles à tous vos petits problèmes à savoir la crème multifonction d’Elizabeth Arden.

En effet, cette crème est conseillée pour hydrater toutes les parties de votre corps et pour protéger votre peau des conditions climatiques désagréables. D’ailleurs, le prince Harry peut vous le confirmer! En décembre dernier, lors d’une expédition au Pôle Sud, le prince avait parmi ses bagages le best-seller historique de la marque Elizabeth Arden indispensable à la protection de sa peau contre le froid.

Un autre membre de sa famille à savoir sa belle-sœur, Kate Middleton, est aussi adepte des produits signés Elizabeth Arden . Victoria Bekham, elle utilise la crème pour discipliner ses sourcils et peaufiner son maquillage. En effet, plusieurs professionnels utilisent cette crème pour ajouter une touche brillance à leur maquillage.

La fonction de ce produit va encore plus loin puisque des coiffeurs conseillent son utilisation pour les cheveux! Eh oui, Eight Hour Cream serait efficace pour lutter contre la sécheresse des pointes.

Partager : Twitter

Facebook