Alma Jodorowsky : nouveau visage de Lancôme

Après Lupita Nyong’o, Penélope Cruz ou, Julia Roberts ou encore Caroline de Maigret, qui sera le nouveau visage fraîs de Lancôme. Il s’agit sans trop de suspense d’ Alma Jodorowsky qui par sa simplicité et son élégance a su séduire la maison de cosmétiques et de produits de luxe.

Qui est Alma Jodorowsky ?! C’est la petite fille grand écrivain , réalisateur et scénariste de bandes dessinées, Alejandro Jodorowski. Cette jeune femme de 22 ans est un mannequin, travaillant pour de grandes maisons telle Chaumet, une chanteuse, faisant partie d’un groupe » Burning Peacocks » né de sa collaboration avec David Baudart et ce n’est pas tout ! Alma Jodorowsky est récemment devenue actrice, enfin depuis sa participation dans le film » La Vie d’Adèle » dans lequel elle endosse le personnage de Béatrice.

En plus d’être polyvalente, Alma Jodorowsky est belle, naturelle, classe et rock. Elle a tout d’un modèle qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de la grande maison de cosmétiques Lancôme.

La marque a décidé que cette belle brune soit son nouveau visage. Une bonne nouvelle pour Lancôme et pour celle qui aime particulièrement cette marque et qui admire depuis si longtemps tous les visages précédents de Lancôme. En effet, Alma n’a pas caché sa surprise et son bonheur de faire partie des visages de Lancôme. Toutefois, elle juge que ce n’est pas qu’une partie de plaisir mais c’est également une responsabilité et une grande vu l’importance de cette maison.

