Le spécial jambes légères

Qui n’aime pas avoir des jambes légères?! Une envie qui est fortement compromise en été. Pour éviter cela, il existe un moyen simple passant essentiellement par une assiette adaptée…

Pour lutter contre le gonflement de vos jambes associé généralement à la période de chaleur un ensemble d’aliments simples vous sont nécessaire à savoir: les flavonoïdes, la vitamine E, la Vitamine C et le potassium.

Pour ce qui est des flavonoïdes, on les retrouve dans les myrtilles, les figues, les prunes,le raisin noir, les mûres, les groseilles, les fraises, l’aubergine, l’échalote ou encore le choux rouge. Les flavonoïdes donnent une couleur bleue aux légumes et fruits. Ils restaurent les vaisseaux abîmés et les renforcent et fluidifie le sang.

Pour ce qui est de la vitamine C, on la trouve dans les oranges, les citrons, les fraises, les mangues, le persil, les poivrons, les tomates et même les Kiwis.Son rôle est de soutenir la peau.

La vitamine E par contre on la retrouve dans amandes, noix et les huiles végétales. Sa particularité est d’être un coagulant naturel.

Quant au Potassium on le retrouve dans les abricots, bananes, agrumes, cassis, avocats, bananes, pistaches, noix, amandes, haricots rouges, flageolets et même les lentilles. Le potassium empêche le stockage du sel et évite la rétention d’eau. Deux choses qui sont indispensables pour avoir des jambes légères.

Notez que la constipation est l’ennemi des jambes légères donc il faut impérativement y remédier.

