Un moyen de tester rapidement son stress

Estimer son stress en un rien de temps , ce sera très bientôt possible à l’aide d’un test rapide disponible sur tous les smartphones.

Au congrès de la Société internationale d’endocrinologie à Chicago a été dévoilé un appareil utilisant un smartphone pour mesurer la concentration de l’hormone de stress, le cortisol, dans la salive.

Ce nouveau dispositif permettra un net gain de temps car auparavant pour estimer le niveau de stress d’un patient il était nécessaire au préalable d’extraire un échantillon de salive puis de l’envoyer au laboratoire pour une analyse clinique, ce qui prenait plus de temps.

En ce qui concerne le fonctionnement du nouveau dispositif, le patient dispose d’un collecteur à salive sous sa langue, celui-ci va prélever un peu de salive à une bande d’essai immunologique se trouvant dans une cassette qui sera introduite dans un lecteur. La bande de salive est par la suite photographié par le téléphone qui sera capable de convertir la densité de pixel de l’image à une valeur de cortisol.

Joel RL Ehrenkranz, directeur du Service diabète et endocrinologie de la faculté de médecine Intermountain Healthcare (Etats-Unis), auteur de l’analyse estime que cette innovation est accessible à tous , il suffit d’avoir un smartphone et une bande de test jetable. IL ajoute que la mesure du stress est précise et très rapide d’où son utilité.

