Adriana Lima: nouvelle égérie Maybelline New York

Devinez qui est la nouvelle égérie Maybelline New York?! Ce n’est autre qu’Adriana Lima. La belle brésilienne qui une bonne stratégie pour faire grimper les ventes de la marque.

En effet, Adriana Lima vient d’être sélectionnée pour être une nouvelle fois égérie de la marque américaine du maquillage, Maybelline New York. L’ange de Victoria’s Secret n’est pas la première fois égérie de Maybelline, elle l’a été sur une période de six ans s’étalant de 2003 0 2009. Ainsi, Adriana Lima rejoint Christy Turlington, égérie depuis près de quinze ans, Jourdan Dunn et Marloes Hors dans la grande famille Maybelline.

Enfin, on retrouvera sûrement la belle brune dès cet été seulement pour l’instant nous ne savons pas qu’elle produit Adriana présentera. La jeune femme a fait part de son bonheur quant à cette décision en précisant que la positivité et la beauté des campagnes la motivent considérablement.

Il faut dire que cette intégration n’est pas une surprise vu l’importance d’ Adriana sur les réseaux sociaux. En effet, la star est dotée de 5,4 millions de fans sur Facebook, 2,2 millions sur Instagram et 1,4 millions sur Twitter. Imaginez un peu les ventes des produits Maybelline si les fans du top model sont tellement fous d’elle au point d’acheter chaque produit qu’elle présente. En ce sens Adriana Lima est l’excellente stratégie pour booster les ventes.

Toutefois, ce n’est pas l’argument que Jerome Bruhatle, président de la marque, présente. Il confie qu’Adriana est « la » femme Maybelline en raison de sa passion pour la vie et son énergie positive.

