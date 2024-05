Fertilité et cholestérol: un lien négatif prouvé!

Une récente étude scientifique américaine expose le lien négatif entre le taux de cholestérol et la fertilité.

Vous connaissez sûrement le lien entre le taux de cholestérol et les risques de maladies cardiovasculaires mais un taux de cholestérol élevé ne provoque pas uniquement des maladies cardiovasculaires, il affecte également la fertilité.

Les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale le Journal of Endocrinology and Metabolism expose un effet négatif entre le taux de cholestérol et la fertilité et de la durée de conception.

Pour constater un tel résultat, les chercheurs des US National Institutes of Health, de l’Université de Buffalo (New York) et de l’Université Emory (Atlanta) ont suivi 501 couples voulant traiter la fertilité tout en estimant leur taux de Cholestérol. Ils ont également posé une hypothèse selon laquelle, l’hypercholestérolémie augmente le temps de conception et nuit à la fertilité.

Après ce suivi, les scientifiques ont remarqué un lien positif entre taux de cholestérol et le délai de conception. Autrement dit, un taux élevé de cholestérol augmente le délai de conception surtout si les deux partenaires d’un couple ont des taux élevés ou uniquement la femme avec un taux très important.

