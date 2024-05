Sommeil: les bonnes habitudes s’apprennent du jeune âge

Plusieurs mamans se posent énormément de questions sur le sommeil de leurs enfants. Nous tentons de répondre à certaines d’entre elles.

Un nouveau-né a tendance à dormir énormément les premières semaines de sa vie et n’a pas d’horaires. En effet, ils peuvent dormir même 18 heures par jour car l’activité d’un nourrisson est de téter et de dormir.

Puis au fur et à mesure, le bébé commence à connaître le jour de la nuit et a savoir à peu près l’heure du sommeil. Mais en tant que parents , vous pouvez prévenir votre enfant de l’heure du dodo en l’habituant par exemple à un bain avant d’aller au lit puis d’une petite histoire afin qu’il s’endorme paisiblement et surtout sans soucis. Le bisou et le « Bonne nuit » sont obligatoires!!

Petit conseille, comme tout enfant, votre enfant se réveillera la nuit affolé en criant, sachez que dans ce cas, il ne faut pas le prendre dans les bras ou lui donner quelque chose car il pourrait prendre cela pour un signe de faiblesse et vous fera cette scène quotidiennement. Quelques mots doux suffiront pour le calmer.

Concernant la sieste, sachez qu’elle est essentielle car c’est un petit sommeil réparateur dont la durée doit être minimisée au fil des années. Pour les bébés, tachez de ne pas leur faire croire que c’est la nuit! Ils doivent apprendre à distinguer entre les deux. Pour les plus grands, la sieste doit s’arrêter à l’âge de 6ans maximum.

