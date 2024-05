Le cours de Strala Yoga, l’harmonie de l’esprit et du corps

Le cours de Strala Yoga est une vraie tendance dans les clubs de fitness. Il est l’assemblage du renforcement musculaire, du stretching et de la relaxation.

Nos activités quotidiennes pèsent de plus en plus sur notre corps comme notre esprit. Le manque de temps fait que chaque personne omet l’appel de son corps et de son esprit qui nécessitent un moment de répit. C’est pourquoi, le nombre de personnes se réfugiant au yoga augmente de jour en jour. Il suffit de 45 minutes à 1h pour prendre soin de soi.

La mode actuelle est le Strala yoga qui permet de renforcer les muscles et l’esprit, de favoriser leur souplesse et se retrouver avec soi-même en se liant à sa respiration. Si c’est un peu flou dit comme ça, pour ceux qui le pratiquent au quotidien, c’est très clair.

Cette pratique consiste à prendre différentes postures de yoga en musique tout en faisant une pause à chaque-une d’entre elles. Il est normal qu’au début, cette pratique s’avère très difficile surtout lorsqu’il faut associer un rythme de respiration avec la position adoptée. Mais, la facilité vient avec la pratique.

