La marche, le meilleur médicament contre l’hypertension

Il est possible de lutter contre l’hypertension naturellement! Comment? C’est simple, il suffit de marcher! C’est ce que préconisent des médecins américains.

Le Dr Charles Faselis et son équipe de la George Washington University (Washington, DC) estiment que la marche active chez les personnes âgées victimes d’hypertension artérielle est un moyen efficace pour lutter contre cette maladie.

Les scientifiques jugent qu’entre 20 et 40 minutes par jour est une durée largement suffisante pour combattre l’hypertension artérielle. Pour arriver à ce résultat, ils ont mené une enquête auprès de 2 100 hypertendus âgés d’au moins 70 ans et on recours à la méthode de l’équivalent métabolique (Metabolic Equivatent of Task ou MET) afin de déterminer le niveau d’activité physique de leurs patients.

Le suivi a duré 9 ans et à l’issue de cette période les chercheurs ont constaté que le risque de mort prématuré était deux fois moins élevé parmi ceux qui pratiquaient une activité physique quotidienne. Ainsi les médecins recommandent aux hypertendus de marcher de façon modérée entre 20 à 40 minutes.

Enfin même si vous n’êtes pas âgé et vous ne souffrez pas d’hypertension artérielle, pratiquez la marche est toujours un moyen efficace pour entretenir sa santé.

