Les bienfaits du sport sur la peau

Le sport serait capable de rajeunir la peau en plus de sa lutte contre le vieillissement. D’après les travaux du Pr Mark Tarnopolsky, les individus pratiquant 3 heures de sport par semaine possèdent une peau “plus jeune” que les personnes sédentaires du même âge.

Dans le but de vérifier la relation entre le sport et la peau, le professeur Tarnopolsky a étudié la peau d’une trentaine de volontaires, hommes et femmes, âgés de 20 à 84 ans. Il s’est focalisé sur la peau des fesses de ses cobayes. Ce choix a pour origine la particularité de cette peau à être très peu exposée aux rayons solaires qui accélèrent le vieillissement cutané.

Le résultat est spectaculaire en comparant les sportifs et les sédentaires. Parmi les cobayes de plus de 40 ans, la peau des sportifs était bien plus proche de celle de personnes de 20 ans que celle de leur âge. Leur peau pouvait même paraître jusqu’à 40 ans plus jeune que leur âge réel.

C’est en observant cela que le professeur Tarnopolsky s’est ensuite rendu compte que le sport ne fait pas que ralentir le vieillissement de la peau, il va même jusqu’à la rajeunir.