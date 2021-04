Nombreux sont les Français qui se passent d’une ordonnance pour acheter un médicament

Une enquête réalisée par Ifop et publiée hier estime que plus d’un Français sur dix achète des médicaments en vente libre en ligne et que plus d’un Français sur trois désirerait également pouvoir se procurer des médicaments sur ordonnance via Internet.

L’étude menée à l’occasion du lancement du réseau de vente en ligne Pharmarket. com regroupant des pharmacies agréées sur ce site, montre que 97% des Français recourent à l’automédication lorsqu’il s’agit d’eux même mais ils sont 23% à le faire pour les enfants âgés de moins de de 15 ans et ils sont légèrement plus nombreux de l’ordre de 27% à le faire pour les jeunes de plus de 15 ans.

L’étude montre également qu’un an après la promulgation de la loi de janvier 2013, les Français sont 13% à se passer d’ordonnance et d’utiliser internet pour acheter des médicaments. Parmi les catégories socio-professionnelles supérieures se sont 18% des Français qui le font, 17% sont des résidents de la région parisienne et 17% sont des familles avec enfant .

L’étude expose que 35% des individus questionnés désireraient également pouvoir se procurer en ligne des médicaments sur ordonnance.

34% des personnes interrogées apprécieraient que la commande en ligne se fasse par l’intermédiaire de leur médecin.

Une part de 45% parmi les catégories socio-professionnelles supérieures souhaiterait une telle démarche, le taux est de 44% concernant les foyers avec enfant et le taux est de 41% chez les moins aisés, gagnant moins de 1.200 euros/mois. Pharmarket note que cette pratique existe déjà dans d’autres pays européens, comme le Royaume-Uni, le Portugal, l’Allemagne, le Danemark et la Suède.

Partager : Twitter

Facebook