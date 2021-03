La relation entre la salive et l’obésité: deux hypothèses d’explication

Une étude expose un lien entre le niveau d’amylase, une enzyme présente dans la salive et l’obésité.

Toutes les salives possèdent une enzyme, l’amylase, qui permet de digérer des sucres complexes, contenus dans les pâtes et le riz. Cependant, le taux d’amylase présente dans la salive varie d’une personne à l’autre.

Une analyse internationale basée sur une analyse génétique, dirigée par le CNRS montre que les personnes salivant le moins( taux d’amylase réduit) ont dix fois plus de chances de devenir obèses que les autres.

Le Pr Philippe Froguel (CNRS/Institut Pasteur de Lille/Imperial College London) qui est à la tête de l’équipe internationale précise dans cette étude que les personnes qui ont moins d’amylases salivaires ont un risque multiplié par 10 de devenir obèses. L’étude est disponible dans la revue spécialisée Nature Genetics.

Il faut noter que c’est une première d’établir un lien entre la digestion des glucides complexes et l’obésité. En ce sens, deux hypothèses sont avancées pour expliquer la relation entre l’amylase et l’obésité. La première indique que la mastication des aliments et leur digestion partielle dans la bouche pourrait avoir un impact hormonal engendrant une satiété moins élevée chez les personnes ayant moins d’amylase. Alors que la deuxième suggère une mauvaise digestion des amidons qui serait responsable du changement de la flore intestinale et qui contribuerait ainsi indirectement à l’obésité et diabète.

Partager : Twitter

Facebook