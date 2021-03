L’allaitement plus de deux ans est source de caries

Des scientifiques californiens avancent que les bébés consommant le lait maternel pendant plus de deux ans auraient plus de caries que ceux le consommant pendant moins de deux ans.

Benjamin Chaffee, chercheur à l’université de Californie à Berkeley stipule que plus un bébé est allaité après l’âge de deux ans, plus il risque de souffrir de caries.

Encore une thèse s’opposant au prolongement de l’allaitement. L’effet de l’allaitement sur la santé bucco-dentaire des bébés partage les défenseurs de l’allaitement à ses détracteurs.

Le Dr Chaffee s’est penché sur le rapport entre l’allaitement maternel et les caries chez un échantillon de 458 bébés issus de zones défavorisées de la ville brésilienne de Porto Alegre. Les nourrissons ont été observés à 6, 12 et 38 mois. A 12 mois, l’alimentation solide en plus du lait maternel a été notée : fruits, légumes, viande, chocolat, gâteaux, jus de fruits…

Les résultast de l’étude montre que 40 % des enfants qui ont été allaités entre six mois et deux ans ont souffert de caries avant la fin de l’analyse alors que 48% ont été touché en raison d’une durée d’allaitemant supérieure à de 2 ans.

Le scientifique souligne au Daily Mail que son analyse ne stipule pas que l’allaitement provoque des caries mais que la durée prolongée de l’allaitement en est responsable. Il explique que durant cette période, le lait maternel est associé à d’autres aliments et que cette combinaison est liée à des problèmes dentaires.

Partager : Twitter

Facebook