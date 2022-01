Utilité du régime végétérien: réduire la pression artérielle

Il paraît qu’il existe un lien positif entre le fait d’être végétarien et une bonne tension artérielle. Une étude japonaise met en évidence que les consommateurs de légumes ont une tension artérielle meilleure que les consommateurs de viande si l’on en croit une étude japonaise.

Il vous suffit d’arrêter de consommer de la viande pour résoudre vos problèmes de pression artérielle. C’est une recommandation faite par le professeur Yoko Yokoyama du National Cerebral and Cardiovascular Center d’Osaka au Japon.

Ce scientifique a remarqué que le régime végétarien était plus efficace que le régime omnivore dans son action de réduction de la pression artérielle. Cette constatation résulte des résultats sept tests cliniques et 32 analyses. Ces travaux parus entre 1900 et 2013 ont été effectués dans 18 pays et menés sur 21 000 végétariens.

Les résultats de l’ensemble d’études, publiée dans la revue JAMA Internal Medicine, indiquent que les consommateurs de viande ayant de l’hypertension peuvent diminuer celle-ci en devenant en quelque sorte végétarien : consommer énormément de fruits, les légumes frais, les légumineuses (fèves et haricots secs, lentilles, pois secs), et les céréales complètes (non raffinées) riches en fibres en vitamines et minéraux.

