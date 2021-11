La flore vaginale : Hygiène intime de la Femme

Comme toutes les cavités ouvertes de l’organisme, le vagin est composé d’une flore bactérienne qui possède une activité protectrice. Mais lorsque cette flore vaginale est déséquilibrée, d’autres bactéries pathogènes peuvent apparaitre et provoquer des infections.

Flore vaginale : un équilibre fragile

Les autres germes, présents dans le vagin en faible proportion, sont potentiellement pathogènes. Certains facteurs tels que le stress, une hygiène intime inappropriée ou encore la prise d’antibiotiques, peuvent déséquilibrer la flore vaginale. Les autres bactéries comme les anaérobies, les gardnerella, les mycoplasmes, les streptocoques et les staphylocoques, ont alors tendance à se développer et deviennent pathogènes.

Lorsque la flore vaginale est déséquilibrée, on parle de vaginose. Si elle est infectée et irritée, le terme employé est celui de vaginite. Afin de prévenir ces troubles, il est recommandé d’adopter une bonne hygiène intime et de consulter votre gynécologue dès que des symptômes de démangeaison ou de brûlure persistent.

Hygiène intime et femme active

Une à deux toilettes par jour est suffisant. Il est conseillé d’utiliser des produits spécifiques aux zones intimes car ils respectent votre équilibre génital. Le corps possède ses propres défenses naturelles. Lavages excessifs et produits agressifs risqueraient de perturber votre flore vaginale, créant ainsi des conditions favorables au développement de germes.

Que faire tout au long de la journée ? Des protège-slips quotidiens existent, mais il ne faut pas en abuser car les matières synthétiques encouragent l’apparition des mycoses et des germes. De plus, ils favorisent l’humidité et la macération. Il faut donc les changer aussi fréquemment que possible. Vous pouvez aussi utiliser des lingettes intimes, mais prenez bien soin de vous sécher délicatement après usage afin d’éviter l’humidité. Pour permettre une meilleure aération et minimiser la transpiration, mieux vaut préférer les sous-vêtements en coton la journée. Gardez la lingerie sexy, mais pas toujours confortable, pour les moments à deux !

Prévenir les irritations et les problèmes intimes

Certaines situations contribuent au développement de bactéries. Afin d’éviter les inflammations et les infections génitales, il suffit de retenir ces quelques conseils essentiels. Les vêtements serrés, les collants ou encore les strings stimulent les frottements. Si vos zones intimes sont délicats mieux vaut les éviter. Et puis, la priorité est de se sentir à l’aise tout au long de la journée !

Se laver les mains régulièrement permet également de prévenir les infections. Par ailleurs, lors du passage aux toilettes, prenez soin de toujours vous essuyer d’avant en arrière (de la région génitale à la région anale). En effet, certaines infections sont causées par des germes provenant du système digestif et de la région anale.

Respectez la flore

Cet effet hostile de l’hygiène intime, surtout lorsqu’elle est pratiquée avec des produits agressifs, est facile à comprendre. Le vagin préserve une variété de bactéries, notamment des lactobacilles, qui cohabitent harmonieusement et évitent que des germes dangereux ne se prolifèrent. Si l’équilibre de cette flore est altéré par une toilette trop approfondie, une bactérie ou une levure (candida notamment) risque de se développer et d’entraîner une infection. Confirmant ce mécanisme, l’étude américaine a montré que la douche vaginale était associée à la disparition des lactobacilles.

Les réponses recueillies lors de l’enquête soulignent aussi que la douche vaginale représente, pour beaucoup de femmes, une habitude bien ancrée. Pour certaines, ce geste est devenu aussi rituel que de se laver les dents.

C’est donc dès l’adolescence qu’il faut se convaincre de l’inutilité et des dangers de cette pratique. Pour cela, il est bon de savoir que la toilette vaginale n’a aucune efficacité contraceptive et ne protège pas des MST. Bien au contraire, puisque l’irritation que peut provoquer une toilette trop agressive favorise probablement la transmission des germes. Enfin, en cas de symptômes anormaux, comme une irritation ou des pertes nauséabondes, il est indispensable de consulter un médecin. Les douches vaginales n’ont aucune efficacité pour traiter les infections qui peuvent être à l’origine de ces troubles.

Quelques conseils d’hygiène

Quelques principes sont importants à rappeler concernant l’hygiène intime. Si une toilette externe quotidienne demeure tout à fait recommandée pour limiter la multiplication des microbes, en revanche une hygiène trop obsessionnelle risque d’entraîner inflammation et déséquilibre de la flore locale.

Il convient par ailleurs :

De ne pas employer de produits trop agressifs ;

De ne pas appliquer de parfums ou de déodorants dans cette région ;

De changer de sous-vêtements quotidiennement ;

D’éviter les pantalons trop serrés, cause classique d’irritation et de candidoses ; Durant les règles il est important de changer tampons et serviettes hygiéniques au minimum trois fois par jour ;

Après les selles, il faut s’essuyer de l’avant vers l’arrière, pour éviter de contaminer la vulve et le vagin par la flore fécale.

Enfin, plutôt que de chercher à résoudre soi-même des problèmes d’inconfort ou d’irritations locales, il est important de consulter sans tarder votre médecin pour éviter des erreurs qui pourraient aggraver cette gêne et pour traiter rapidement une éventuelle infection.

