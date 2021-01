Crème faite maison: dédiée aux mains sèches et abimées

Plus que deux jours avant la Saint-Valentin et vos mains vous semblent sèches, rêches, trop abimées. Vous n’avez plus le temps de chercher une crème efficace et vous réfléchissez déjà à la manière de cacher vos mains lors de votre diner en tête à tête avec votre bien-aimé. Sachez qu’il ne faut pas paniquer nous détenons la solution à votre problème.

Nous vous proposons une crème hydratante pour les mains, faite maison et peu coûteuse. Pour cela il vous faut un bol, un petit pot et une spatule en bois, il est nécessaire d’utiliser une spatule en bois ou en argent mais surtout pas en métal.

Concernant les ingrédients, il vous faut une cuillère à café de farine de maïs et une cuillère à café de glycérine et du jus de citron.

Pour la préparation, il suffit de disposer dans le bol la farine de maïs à laquelle vous ajouterez de la quantité fixée de glycérine puis mélangez délicatement le mélange en y insérant petit à petit des gouttes du jus de citron. Lorsque vous obtiendrez une pâte lisse et homogène sachez que votre crème pour mains sèches et abimées est prête.

Il est impératif de masser vos lorsque vous appliquerez cette crème et notez bien qu’elle doit être utilisée rapidement car elle ne contient pas de conservateurs. Donc renouvelez les applications!

Partager : Twitter

Facebook