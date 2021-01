Pourra-t-on bientôt savoir si un proche dans le coma nous entend ?

Conscient mais incapable de bouger ? C’est le cas d’un grand nombre de patients paralysés ou dans le coma. Afin de les détecter, des chercheurs ont alors mis au point un procédé de mesure du niveau de conscience.

Coma : déceler les patients conscients

Une étude publiée dans la revue américaine Science Transnational Medicine, nous décrit un dispositif magnétique externe envoyant des stimulations au cerveau et un électroencéphalogramme enregistrant simultanément les réactions des neurones. Alors, en fonction des résultats obtenus, l’ordinateur calcule un score évaluant la conscience du patient.

Certains sont dans un état quasiment végétatif tandis que d’autres sont incapables de bouger ou de parler, mais restent sensibles aux stimuli extérieurs. La méthode classique ne permettrait pas de les repérer. Les médecins sollicitaient simplement aux patients inconscients de serrer leur main ou alors d’ouvrir les yeux.

Coma : le niveau de conscience résumé dans un score ?

Lors des tests, les chercheurs ont estimé cette capacité avec des scores compris entre 0,1 et 0,7, prenant ainsi en compte l’action coordonnée de zones neuronales distinctes. Les examens ont été réalisés sur une cinquantaine de personnes éveillées, endormies, anesthésiées puis dans le coma. Les patients végétatifs obtenaient le score de 0,3, les patients éveillés 0,5 ou plus et ceux dans un état intermédiaire entre 0,3 et 0,5.

