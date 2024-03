Viatec, une viagra tunisienne, disponible sur le marché local

Une conférence de presse a été organisée pour le coup d’envoi de la commercialisation du médicament Viatec, un générique du viagra, fabriqué en Tunisie par les laboratoires Adwya ainsi que pour expliquer les bienfaits d’un tel médicament pour la gente masculine.

Le médicament a été mis à disposition des consommateurs depuis le 15 mars et se trouve actuellement dans les différentes pharmacie.

Notons que Viatec est un générique du Viagra qui vient résoudre quelques problèmes d’érection.

Selon une statistiques établie en 2010, plus de 30% d’hommes souffrent des difficultés d’érection, 1 homme sur 5 entre 18 et 39 ans, 1 homme sur 3 après 40 ans et 1 sur 2 après 50 ans. Seulement 20% des hommes ayant des troubles d’érection suivent un traitement, selon la même étude.

