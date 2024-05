Google et Tunisiana lancent les SMS gratuits depuis Gmail

Un partenariat est né entre le géant du web, Google, et l’opérateur de téléphonie mobile tunisien, Tunisiana, consistant à la mise en ligne d’un nouvel outil permettant aux utilisateurs de la messagerie de Google, Gmail, d’envoyer des sms à partir de son compte email.

Pour ce faire, il suffit donc de cliquer sur la mention « Envoyez un sms » qui se trouve dans la colonne gauche de la messagerie Gmail, ainsi un nouveau champ s’ouvre permettant de saisir le numéro de téléphone auquel l’utilisateur souhaite envoyer le SMS et valider par la toucher ENTRER. Ceci ouvre alors une fenêtre où il faut saisir son message et le valider par l’envoi, le tout gratuitement et seulement pour les abonnés de Tunisiana.

Toutefois, le nouveau service, ouvert pour les utilisateurs de Gmail et abonnés à Tunisiana, offre seulement une cinquantaine de messages. Un quota qui pourrait être réévalué une fois que l’abonné à Tunisiana renvoie un message de réponse.

Concrètement, un utilisateur de Gmail clique sur l’onglet Envoyer un sms et saisi le numéro Tunisiana auquel il souhaite envoyer un sms (voir l’image ci-dessous), une fenêtre s’ouvre pour indiquer le nom du destinataire et passer à l’écriture du message pour valider finalement l’envoi.

Il est à noter que les numéros utilisés pour l’expédition des messages sont composés de 9 chiffres au lieu des 8 habituels et sont sous la forme de 87122xxxx. Ce dernier est l’identifiant du compte Gmail auprès de Tunisiana.

Pour répondre à l’expéditeur, il suffit de renvoyer un sms de son téléphone au numéro duquel le message est arrivé (celui qui est sous la forme 87122xxxx). Le coût du message est de 50milimes et la réponse s’affichera dans la fenêtre Gtalk.

