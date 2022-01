Il attaque Apple pour avoir ruiné son mariage

Certes Apple a fait face à plusieurs procès, mais celui là est des plus insolites.

En effet, un homme a attaqué la grande marque d’informatique parce qu’il est devenu, à cause d’Apple, très accro aux films pornographiques.

C’est à Nashville (Etats-Unis), que l’avocat du plaignant a rédigé une plainte de 50 pages contre Apple à qui il reproche de ne pas avoir assez bien filtré la pornographie sur son navigateur Safari, et par conséquent ruiné le mariage de son client. L’avocat écrit que: « Le Plaignant est devenu totalement déconnecté de sa relation romantique avec sa femme, ce qui fut le résultat de son utilisation du produit Apple. Le Plaignant a commencé à désirer des filles mises en avant dans les vidéos pornographiques qui étaient plus jeunes que sa femme, qui n’a plus 21 ans ».

Chris Sevier, l’homme en question, demande à Apple de filtrer par défaut les sites pornographiques même pour les adultes. Son avocat ajoute que son client est tombé sur des « sites web qui lui ont fait voir des images pornographiques qui ont fait appel à ses sensibilités biologiques d’homme, et l’ont conduit à une addiction non désirée avec des conséquences négatives ».

Partager : Twitter

Facebook