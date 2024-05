Topnet commercialise les offres du téléphone fixe de Tunisie Telecom dans ses agences

Topnet, filiale du groupe Tunisie Telecom vient d’annoncer le lancement de la commercialisation des offres du téléphone fixes dans son réseau d’agences.

Topnet Informe ses clients qu’il est désormais devenu possible d’avoir un guichet unique permettant de souscrire à un abonnement pour le téléphone fixe et de s’abonner à l’ADSL, ce qui représente une nette amélioration du service rendu, en réduisant les vis-à-vis et en simplifiant les procédures ainsi que les délais d’abonnement.

Les clients voulant s’abonner au fixe chez Topnet auront la possibilité de souscrire leur abonnement fixe dans n’importe quelle agence Topnet, indépendamment de son lieu d’habitation (à titre d’exemple, un habitant de la ville de Sfax aura la possibilité d’effectuer son abonnement dans une agence Topnet se situant dans la ville de Tunis de Nabeul ou de Bizerte et inversement)

A cette occasion et pour fêter cet événement dans les agences Topnet; Les frais de raccordement du fixe de Tunisie Télécom (20 DT) seront offert , et les clients pourront bénéficier d’une gratuité pouvant atteindre 5 mois valable sur les frais d’ADSL Topnet, pour toute souscription à un nouvel abonnement

La commercialisation des offres du fixe de Tunisie Télécom chez Topnet se fera dans toutes les agences de Topnet ainsi qu’au niveau du TT Store La Joconde à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

A propos de TOPNET :

TOPNET Fournisseur de Service Internet, filiale du Groupe Tunisie Télécom au capital social de 2 000 000 DT

Siège Social Immeuble Topnet – Centre urbain Nord – 1082 Tunis

Tél : 71 185 000 – Fax : 71 948 701 Sites Web: www.topnet.tn / www.topnetpro.com

