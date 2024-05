Google Chrome en vue de détrôner la place de leader en France

Étant toujours le premier navigateur utilisé par les français, Internet Explorer semble perdre des points face à Google Chrome. En effet, selon les statistiques d’AT Internet, seul 0.3 point sépare ces deux navigateurs en Avril.

En Europe, Internet explorer conserve encore sa place de leader avec 28.8% de parts de marché contre 25.8% pour Google chrome. Alors qu’en France, la différence est plus légère avec 27.5% pour le navigateur de Microsoft et 27.2% pour le navigateur de Google.

L’histoire est marquée par ces chiffres car c’est la première fois que ces deux navigateurs se rapprochent. Internet Explorer était, d’habitude, en concurrence avec Mozilla Firefox qui depuis plus d’un an leurs parts de marché ne cessent de dégringoler.

Ceci étant, avec l’incontestable Apple, les européens et surtout les anglais utilisent de plus en plus Safari. Ce navigateur a autant de succès que Google Chrome au Royaume-Uni.

Voici en dessous, un petit aperçu des chiffres expliquant le comportement des internautes vis-à-vis des navigateurs les plus utilisés en Europe :

